Біатлоніст-єдинорос заговорив про велич росії

Колишній спортсмен упевнений, що міжнародна ізоляція – це добре

Чемпіон світу з біатлону, депутат держдуми росії Антон Шипулін від фракції "Єдина Росія" вважає, що російські спортсмени на тлі відсторонень через повномасштабне вторгнення рф в Україну повернуться на міжнародну арену сильнішими, ніж раніше.

Про це колишній біатлоніст розповів ТАСС.

Шипулін вважає, що міжнародна ізоляція – це плюс для російських спортсменів, адже у регіонах розвиватиметься спортивна інфраструктура.

"Зараз розробляється план заходів усередині нашої країни. Я думаю, що, з одного боку, це погано, з іншого – може дати поштовх і розвиток усередині наших регіонів. Ті внутрішньоросійські змагання, які свого часу втратили статус, вони якраз зараз підвищуватимуть його. У молоді буде більше бажання та можливостей займатися тим чи іншим видом спорту. Ми – одна велика сильна країна і ми впораємося з усіма труднощами. Наразі всередині країни ми розвинемо ще більше спортивної інфраструктури та пропаганду спорту. Ми вийдемо на міжнародні змагання і будемо набагато сильніше, передумови є", — вважає Шипулін.

А ось у мережі з думкою "єдинороса" абсолютно не згодні.

У мережі висміяли слова Шипуліна про користь міжнародної ізоляції

Раніше повідомлялося, що в росії почалася істерика через усунення хокейної збірної від ЧС-2023. Нагадаємо, збірну рф "принизили" на останньому конгресі ІІХФ.