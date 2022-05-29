росії пред’явили умову для повернення до міжнародного хокею

росію можуть допустити до змагань з хокею в наступному сезоні

Міжнародна федерація хокею (ІІХФ) днями прийняла рішення про усунення збірних росії та Білорусі, а тепер стало відомо, як рф може повернутися в хокейну сім’ю.

Про умову повернення збірної росії в турніри під егідою ІІХФ розповів президент організації Люк Тардіф, передає rsport.

Тардіф заявив, що росія зможе в наступному сезоні брати участь у турнірах, якщо ситуація між росією та Україною зміниться.

"Якщо ситуація між Росією та Україною не зміниться найближчим часом, збірна Росії з хокею змушена буде пропустити наступний сезон у всіх змаганнях під егідою ІІХФ", – сказав Люк Тардіф.

Нагадаємо, збірну росію було відсторонено від участі в ЧС з хокею 2022 та 2023 року. Юніорська збірна рф не виступила на ЮЧМ-2022 у Німеччині, а молодіжна збірна пропустить серпневий МЧМ-2022 у Канаді.

Раніше повідомлялося, що у радянського хокеїста-чемпіона стався раптовий "приступ патріотизму" до рф. Нагадаємо, в росії назвали ЧС-2022 з хокею "недохокеєм" через відсутність росіян на турнірі