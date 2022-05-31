"Скасовують все російське": росіянина вигнали з посади президента міжнародної федерації
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Росіянин двічі керував федерацією
Голову Олімпійського комітету росії (ОКР) Станіслава Позднякова звільнили з посади президента Європейської конфедерації фехтування (EFC).
Про це повідомив сам Поздняков на своєму telegram-каналі.
Поздняков вважає, що його звільнення пов’язане з тим, що в Європі зараз процвітає "культура скасування всього російського", а ось про війну в Україні російський чиновник не обмовився жодним словом.
"Сумно, що істерика в Європі призвела до культури скасування всього російського — навіть у такому благородному виді спорту, як фехтування. За дуже короткий період подібним атакам зазнали значно видатніші мої співвітчизники, які також не побажали "скасувати" Росію в собі. Проте я вдячний нашій великій європейській фехтувальній сім’ї за ці непрості, але дуже успішні 6 років, протягом яких ви двічі довірили мені керівництво конфедерацією. Бажаю всім спортсменам та тренерам континенту міцного сибірського здоров’я та визначних спортивних результатів", — написав Поздняков.
Раніше повідомлялося, що біатлоніст-єдинорос Шипулін заговорив про велич рф.
Нагадаємо, в росії почалася істерика після того, як збірну рф з хокею відсторонили від ЧС-2023.