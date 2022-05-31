"Ганебники": московський клуб у новому відео вказав, що українець Воронін народився, в "російській Одесі"

У команді явно працюють некомпетентні люди, чи пропагандисти кремля

У вівторок, 31 травня, на 97-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну московське "Динамо" опублікувало ролик у стилі серіалу "Паперовий дім" до перепідписання контрактів з тренерським штабом. На відео присутній українець Андрій Воронін, а в його досьє вказано місце народження – "Одеса, Росія".

Відповідне відео є на YouTube-каналі московського клубу.

У пресслужбі "Динамо" повідомили, що цей ролик було знято до 24 лютого 2022 року, а його випустили тільки зараз, адже "багато що змінилося".

"Це відео ми зняли 23 лютого і готували зовсім для іншої події: перепідписання контрактів з усім тренерським штабом. Але зі зрозумілих причин публікацію тоді довелося скасувати. Зараз, коли багато що змінилося, ми публікуємо цей ролик, щоб люди, які написали кілька успішних сторінок для історії "Динамо", залишилися в серці у кожного динамівського вболівальника", — заявили в "Динамо".

У ролику знайшлося місце й відомому футболісту Андрію Вороніну (в "Динамо" М українець займав пост помічника тренера, — Ред.), який після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, відразу ж покинув клуб і виїхав з росії. На кадрах видно, що у досьє Вороніна написано місце народження – "Одеса, Росія". Пояснити таку помилку важко, проте "фахівці" московського клубу напартачили й з іншими біографіями тренерського штабу. Одеса як місце народження вказана у директора з відеоаналітики Даніеля Фішера, який народився в Німеччині. У тренера з фізпідготовки Івана Карандашова, який народився в Кишиневі, місцем народження вказана Москва.

Андрій Воронін на думку Динамо М народився у росії

У мережі назвали московський клуб "ганебниками" за таку помилку.

У мережі відреагували на помилку Динамо М у місці народження Андрія Вороніна

Раніше повідомлялося, що на фінал Кубка росії "Спартак" — "Динамо" прийшов російський переговорник Мединський, який не забув надіти "правильну кепку".

Нагадаємо, зрадник України Тимощук виграв чемпіонат росії як тренер "Зеніту".