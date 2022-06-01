Ізраїль зробив добрий жест на знак солідарності з Україною

Близькосхідна країна візьме на себе всі витрати збірної України з художньої гімнастики на найближчому чемпіонаті Європи

У середу, 1 червня, на 98-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що Ізраїль сплатить усі витрати збірної України з художньої гімнастики на чемпіонаті Європи-2022.

Про це повідомляє cursorinfo. За інформацією джерела, таким чином, Ізраїль на знак солідарності підтримає юних українських спортсменок під час війни.

На знак солідарності Ізраїльська федерація гімнастики вирішила взяти на себе всі витрати української делегації, щоб дозволити їй взяти участь у чемпіонаті Європи з художньої гімнастики, що пройде за два тижні у Тель-Авіві. Додамо, що команди з рф та Білорусі не братимуть участі у чемпіонаті Європи з художньої гімнастики за рішенням Міжнародної федерації гімнастики (FIG).

ЧЄ-2022 з художньої гімнастики пройде у Тель-Авіві з 15 по 19 червня.

Читайте також: Категорія Спорт Український гімнаст відмовився виступати на турнірі через росіян Росіян поки не виключили із клубних змагань з гімнастики

Раніше президент Федерації художньої гімнастики України Ірина Дерюгіна розповіла "Телеграфу" про стан цього виду спорту в країні під час війни, згуртованість українського народу та зміни в суспільстві, що виникли внаслідок повномасштабної війни з росією.

Нагадаємо, в росії знайшлися і ті, хто підтримав гімнаста Івана Куляка, дискваліфікованого за букву Z на одязі.