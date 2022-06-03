"Всі генії у зборі": путінських спортсменів притягнуть на економічний форум у рф

Спортсмени явно "допоможуть" врятувати російську економіку від санкцій

Російські спортсмени, частина яких відвідала мітинг президента рф володимира путіна в березні, замість міжнародних змагань виступлять на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ).

Про це повідомляє офіційний сайт ПМЕФ. Захід відвідають дворазовий олімпійський чемпіон з плавання Євген Рилов, олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Микита Нагорний, чемпіонки світу з художньої гімнастики Діна та Аріна Аверіни.

Повідомляється, що спортсмени візьмуть участь у діловій програмі ПМЕФ – у сесії "Чемпіони: від медалі до бренду", яка відбудеться 16 червня. У росії, попри усунення майже всіх російських спортсменів від міжнародних змагань, серйозно обговорюватимуть "підготовку росіян до можливої роботи в міжнародних федераціях".

"Російські спортсмени тимчасово позбавлені можливості виступати на міжнародній арені, але їхній потенціал виходить далеко за рамки здобутку медалей. Розвиток особистих брендів лідерів збірної Росії, розширення їх функціоналу з урахуванням завдань суспільства, підготовка до можливої роботи в міжнародних федераціях, підключення до розвитку масового та корпоративного спорту, створення авторських шкіл — все це можливості й для самих спортсменів, і для держави, і для потенційних партнерів", — заявив директор Центру спортивної підготовки збірних рф Георгій Брюсов.

У мережі висміяли той факт, що на економічному форумі виступатимуть далекі від цієї сфери люди — спортсмени.

У мережі висміяли участь спортсменів в економічному форумі в Росії

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Нагадаємо, нещодавно в росії глава Чечні Рамзан Кадиров виступив на просвітницькому форумі, що розсмішило мережу.

Нагадаємо, сестри Аверіни стерли букву Z на своїх фото з мітингу путіна. А Євген Рилов втратив спонсора через участь у путінському шабаші.