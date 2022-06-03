Футболіст збірної росії розплакався через Україну

Російські футболісти бояться говорити публічно про війну

Російський блогер Євген Савін (КраСава) розповів, як російські футболісти відреагували на його ролик про війну в Україні. Лише один гравець збірної рф публічно відреагував на військовий конфлікт у сусідній країні.

Відповідне інтерв’ю КраСави доступне на www.novayagazeta.eu. Савін опублікував відео на YouTube, свої коментарі у ролику залишили відомі українські футболісти Андрій Ярмоленко, Андрій Воронін, Віталій Миколенко, Олександр Алієв, а також хорват Даріо Срна.

Євген розповів, що після випуску відео йому часто дзвонили російські футболісти, а один із гравців збірної просто ридав у трубку. Савін додав, що багато російських футболістів та тренерів проти війни в Україні, проте вони "перебувають у клітці" — пов’язані контрактом, грошима, страхом, а тому не можуть висловитися публічно.

"Один із гравців збірної записав мені голосове повідомлення і просто плакав у трубку, говорив, що не знає, як далі жити. Багато хто написав: вибач нам за те, що ми мовчимо. Хтось навіть перепостив відео, наприклад, Федя Смолов. Тому Звісно, зворотний зв’язок був: під час підготовки випуску багато футболістів і тренерів з Росії говорили, що те, що відбувається – це неправильно, нікому не потрібні смерті безневинних людей, дітей, все це божевілля, але всі також чудово розуміють, що перебувають у певній системі. Перебувають у клітці, вони пов’язані контрактом, грошима, страхом і всім на світі. І ніхто з них не наважився сказати про це публічно", — розповів блогер.

Додамо, що через свою позицію Савін був змушений виїхати з росії. Також він забирає із собою свою футбольну команду "Красава". Очікується, що клуб росіянина, який виступав у другому дивізіоні ФНЛ (третій за силою чемпіонат у росії), заявиться в нижчу лігу чемпіонату Кіпру.

"Ми їдемо з Росії, стовідсотково. Але їдемо з високо піднятою головою. Ми дограємо чемпіонат, поїдемо, швидше за все, на Кіпр", — заявив Євген.

Раніше повідомлялося, що футболіст збірної України розплакався, говорячи про війну на батьківщині.

Нагадаємо, російський переговорник прийшов подивитися на футбол у Москві у кепці з літерою Z.