Зрадник України похвалився медаллю від путіна: чим відповіли у мережі

Колишній українець заграє з владою рф

Російський шахіст Сергій Карякін, якого відсторонили від міжнародних змагань через підтримку політики президента росії володимира путіна, розповів, що заслужив медаль від голови Кремля.

Гросмейстер напередодні отримав орден "За заслуги перед Батьківщиною" ІІ ступеня. Карякін у коментарі ТАСС зізнався, що йому дуже приємно здобути таку високу нагороду.

Примітно, що сам шахіст зазначив, що нагорода, можливо, "політизована".

"Дуже приємно отримати таку високу нагороду. Критики говоритимуть, можливо, що вона політизована, але хочу нагадати, що у складі збірної Росії я виграв чемпіонат світу в командних змаганнях, і за сукупністю досягнень вона заслужена. І дякую великому нашому президентові за таку високу оцінку моїх досягнень. Це дуже цінно та приємно", — заявив Карякін.

У мережі висміяли Карякіна, який після початку повномасштабної війни в Україні дедалі частіше заграє з владою.

У мережі висміяли Карякіна, який отримав медаль від путіна

Додамо, що Карякін народився в українському Сімферополі в 1990 році. До 2009 року він виступав за Україну і навіть увійшов до Книги рекордів Гіннеса як наймолодший міжнародний гросмейстер — отримав це спортивне звання у віці 12 років та 211 днів.

Нагадаємо, Карякіна в росії назвали "шаховим Іудою" за те, що спортсмен "допоміг" владі заблокувати популярний шаховий портал сhess.com. Сергій також підтримав російського гімнаста Івана Куляка, який вийшов на церемонію нагородження із буквою Z на формі.