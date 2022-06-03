"Війна забирає найкращих": у бою з окупантами загинув лучник-чемпіон

Українець віддав життя, захищаючи батьківщину

На війні з російськими загарбниками загинув відомий український лучник Олександра Оніщук, який пішов на фронт після початку повномасштабного вторгнення рф.

Про смерть титулованого українського спортсмена, який займався стрільбою з лука, повідомили у Рівненській обласній федерації у Facebook.

Оніщук був майстром спорту України, вигравав і внутрішню першість, і чемпіонат Європи.

"Страшна звістка прийшла з фронту, нашого уславленого лучника Олександра Оніщука забрала клята війна. Саша був Майстром спорту України, чемпіоном Європи, чемпіоном України переможцем багатьох змагань, працював тренером зі стрільби з лука у Березнівській КДЮСШ. Правду кажуть, війна забирає найкращих. Спочивай з миром козаче, пам’ять про Тебе буде вічною… Слава Герою!", — йдеться у повідомленні Рівненської обласної федерації стрільби з лука.

Читайте також: Категорія Спорт У боях із окупантами загинув молодий футболіст Спортсмену було лише 26 років

Раніше повідомлялося, що на війні з російськими загарбниками загинув майстер спорту України міжнародного класу з пауерліфтингу. Крім того, чемпіон Європи з рукопашного бою віддав життя, захищаючи батьківщину. Нагадаємо, в бою із загарбниками були вбиті два чемпіони-кікбоксери.