У росії хочуть "поставити Захід на лічильник" через скасовані турніри в рф

У рф також хочуть отримати компенсацію "за моральну шкоду"

Через повномасштабне вторгнення рф в Україну у росії відбирають великі міжнародні змагання. Колишній хокеїст, а нині член Вищої ради партії "Єдина Росія" В’ячеслав Фетісов хоче отримати компенсацію від міжнародних федерацій.

Про це Фетісов заявив у коментарі sport-express.ru. Щобільше, ексспортсмен хоче, щоб міжнародні федерації платили цю компенсацію у рублях. Також він хоче стягнути моральну шкоду і "поставити на лічильник" організації.

Фетісов прокоментував висловлювання міністра спорту рф Олега Матицина про те, що національні федерації направили на адресу міжнародних федерацій звернення щодо компенсації фінансових витрат, які зазнали організатори.

"Це я запропонував кілька місяців тому. Вважаю, це правильно. Важливо враховувати ще моральні збитки – не тільки спортсменів, а й уболівальників. Треба включати лічильник. Рано чи пізно вони нам все повернуть. Треба збирати всі речі й потім пред’явити їм. Вони гроші рахувати вміють. Нехай у рублях нам усе надсилають", — заявив Фетісов.

У мережі висміяли слова Фетісова, а також відзначили лексикон російського чиновника.

У мережі висміяли лексикон дворазового олімпійського чемпіона Фетісова

Нагадаємо, у хокеї у росії відібрали право на проведення МЧС-2023 у Новосибірську та Омську, а також ЧС-2023 – у Санкт-Петербурзі. До речі, збірну рф також не допустили на наступний чемпіонат світу, через що в країні почалася масова істерія. Пізніше Міжнародна федерація хокею (ІІХФ) назвала умову повернення росії в хокейну сім’ю.