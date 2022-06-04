Полька з синьо-жовтою стрічкою виграла "Ролан Гаррос" та нагадала світові про війну в Україні (відео)

Тенісистка виграла найпрестижніший ґрунтовий турнір з "українським оберегом"

У суботу, 4 червня, польська тенісистка Іга Свєнтек стала переможницею Відкритого чемпіонату Франції-2022. Після перемоги полька нагадала світові про війну в Україні, повномасштабна стадія якої триває вже 101 день.

Про це повідомляє пресслужба "Ролан Гаррос" у Twitter. Коли спортсменка згадала про Україну, трибуни влаштували тривалі овації.

"Хотіла б сказати ще кілька слів про Україну… Будьте сильними, тому що війна все ще триває. Після моєї першої заяви в Досі я сподівалася, що ситуація стане кращою, і я все ще не втрачаю надію і підтримуватиму вас", — заявила тенісистка.

Тенісистка заговорила про Україну наприкінці своєї промови

Зазначимо, у фіналі "Ролан Гаррос-2022" польська тенісистка обіграла американку Корі Гауфф із рахунком 6:1, 6:3. Таким чином, 21-річна Іга виграла другий ґрунтовий титул на Турнірі Великого Шлему у кар’єрі. Два роки тому вона також перемагала у Парижі. Свьонтек на цей час є першою ракеткою світу.

Відеоогляд матчу Іга Свьонтек — Корі Гауфф

Додамо, що Іга весь турнір грала із жовто-синьою стрічкою на кепці на підтримку України.

Іга Свьонтек провела турнір з "українським оберегом"

Нагадаємо, відомий тенісист поставив на місце російського тенісного функціонера, який образив українську тенісистку Еліну Світоліну.

Раніше повідомлялося, що тенісні організації зайняли бік росії в питанні "Вімлдона".