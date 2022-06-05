У бою з окупантами загинув ще один боксер-чемпіон

Україна втрачає на війні своїх найкращих синів

На війні з російськими загарбниками загинув боксер із Чернігова Ярослав Рудич.

Про це повідомляє Чернігівська обласна організація федерації боксу України у Facebook. В організації зазначили, що 27-річний боксер загинув через поранення на фронті, лікарі, на жаль, врятувати героя не зуміли.

Рудич був чемпіоном Чернігова та області з боксу. На захист України він став ще 2014 року.

"На жаль, учора (3 червня, — Ред.) Чернігівщина втратила ще одного захисника. Після тяжкого поранення та операцій помер 27-річний боксер, чемпіон Чернігова та Чернігівської області Ярослав Рудич. Він був на захисті України з 2014 року. Висловлюємо співчуття рідним та друзям Ярослава… Відпочивай з миром, Герой..." — повідомили в обласній федерації боксу.

Раніше повідомлялося, що на війні з росією загинув колишній боксер, який раніше виступав за "Українських отаманів". У середині травня окупанти вбили боксера-морпіха.

Нагадаємо, що під час оборони Азовсталі загинув боксер із Києва, а в окупованому Маріуполі під час війни не стало місцевої легенди боксу.