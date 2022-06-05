"Без росії нікуди": легенду російського спорту висміяли за слова про санкції

Боєць ММА прокоментував міжнародну ізоляцію росії

Легендарний російський боєць ММА Федір Ємельяненко, брат якого Олександр нещодавно спився, висловився про санкції проти російських спортсменів.

Своїм баченням ситуації Федір поділився з Okko MMA. До речі заборона торкнулася і представників змішаних єдиноборств з рф.

Ємеляненко, який родом із Донбасу, вважає, що чемпіонати світу та Європи без росії стануть неповноцінними, а тому він закликає Захід одуматися і "не вставляти палиці в колеса" російському спорту.

"Ми сподіваємося, що санкції не будуть вічними, що чемпіонати Європи та світу будуть повноцінними. Але план "Б" потрібен, ми розробляємо план "Б": зустрічаємось і спілкуємося з дружніми країнами. Якось у нас виходить, що завжди було гасло. "Спорт поза політикою", але по спорту в першу чергу б’є політика. Сподіваємося, що все-таки одумаються наші санкційні країни, які намагаються нам палиці в колеса вставити. Вони зрозуміють, що без Росії ніяк і нікуди", – сказав Ємельяненко.

У мережі висміяли слова Ємельяненко, зазначивши, що це не Захід повинен одуматися, а "один дідок у бункері". Один із користувачів пожартував, що без росії у світі спорту не буде грандіозних допінг-скандалів.

У мережі висміяли слова Федора Ємельяненка про санкції Заходу

Раніше повідомлялося, що легенда боксу Майк Тайсон неоднозначно висловився про війну в Україні.

Нагадаємо, збірна росії з футболу зуміла знайти суперника для товариського матчу.