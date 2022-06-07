Газманов примудрився пов’язати усунення російських спортсменів із неминучою загибеллю долара: деталі

Співак-пропагандист висловився про російський спорт

Російський співак Олег Газманов, який виступав на мітингу кривавого диктатора володимира путіна в березні, прокоментував міжнародну ізоляцію рф у світі спорту.

Відповідний коментар виконавця доступний на сайті Р-Спорт.

Газманов вважає, що міжнародний бан російського спорту погано позначиться на спортсменах, проте не на самій росії, адже рф — "величезна, самодостатня країна". Співак пропонує проводити Спартакіади замість відправлення атлетів на Олімпійські ігри. Також виконавець вважає, що світ багато втратить без російського хокею, фігурного катання та художньої гімнастики. Також росіянин примудрився пов'язати усунення російських спортсменів із "неминучою загибеллю долара".

"Звичайно ж, це жахливо і для спортсменів, і для країни. Але для країни не так жахливо, як для спортсменів, бо країна в нас таки величезна, самодостатня. Ми можемо цілком робити Спартакіади у себе, як це було в період холодної війни. Нас уже не вперше усувають. Світовий спорт нічого хорошого від цього не одержав. Вони самі себе усувають. Тому я вважаю, що як неминуча загибель долара як світової валюти, так і у спорті країни об’єднуватимуться, як у БРІКС" (група з п’яти країн: Бразилії, росії, Індії, КНР, ПАР, — Ред.), — заявив Газманов.

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Нагадаємо, збірну росії усунули від чемпіонату світу з хокею у 2023 році. Через це в рф почалася істерика.