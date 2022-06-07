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Радянський хокеїст із "лігва ворога" підтримав "спецоперацію", адже він "порядний руський"

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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В’ячеслав Биков Новина оновлена 07 червня 2022, 22:16
В’ячеслав Биков

Найзапекліші російські "патріоти" живуть на Заході

Дворазовий олімпійський чемпіон з хокею, колишній головний тренер збірної рф висловився про війну в Україні, повномасштабна стадія якої триває 104 дні.

Відповідне інтерв’ю ексхокеїста, який також виграв 5 чемпіонатів світу, є на сайті absatz.

Колишній спортсмен зізнався, що у Швейцарії, де він проживає, народу доступні лише новини, які "вигідні Україні, Європі та США", а ось російські джерела інформації перекриті. Биков вважає, що росія "надає допомогу мешканцям Донбасу", які нібито жили під "геноцидом".

"Руський швидше прийде на допомогу, ніж образить, тому я як порядна російська людина підтримую допомогу Росії Донбасу, який опинився в біді, і тим людям, які протягом багатьох років втрачали близьких і жили під геноцидом", — заявив Биков.

У мережі висміяли Бикова і той факт, що він підтримує президента володимира путіна з "лігва ворога" — Швейцарії.

У мережі висміяли В’ячеслава Бикова, який підтримує війну в Україні зі Швейцарії
У мережі висміяли В’ячеслава Бикова, який підтримує війну в Україні зі Швейцарії

Раніше у Бикова трапився раптовий "напад патріотизму" до Росії.

Примітно, що Швейцарія порушила свій принцип нейтралітету та підтримала Україну.

Зазначимо, що все більше країн називають геноцидом дії росіян в Україні. Нещодавно ірландські політики під час засідання Сенату підтримали резолюцію, в якій визнали повномасштабну війну рф проти України актом геноциду.

Теги:
#Україна #Росія #Хокей #Війна з Росією