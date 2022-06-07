Футболіст Путін допомагає Україні, але часом йому погрожують через прізвище (відео)

Спортсмен допомагає своїй батьківщині під час війни

Український футболіст Віктор Путін через своє прізвище частенько стикається із недовірою, спілкуючись із співвітчизниками. Проте, півзахисник під час війни, яку розв'язав його однопрізвищник із кремля, практично щодня займається питаннями перевезення гуманітарних вантажів в Україну.

Про свою допомогу Україні та чому він досі не змінив прізвище, хавбек розповів в інтерв’ю на YouTube-каналі SportArena.

Футболіст, який є вихованцем київського "Динамо", розповів, що займається благодійністю, працює з організаціями з Польщі та Англії. Він доставляє гуманітарні вантажі в Україну та іноді виконує запити військових (одяг).

"Путін стільки наробив, що тепер доводиться добром "вирівнювати" прізвище. Намагаюся допомагати своєму народу. Не можу допомогти там (на передовій), то хоч звідси допоможу", — каже Віктор.

Віктор також розповів, що усі реагують на його прізвище по-різному. Часом йому доводиться проходити "тест на паляницю". До цього футболіст ставиться із розумінням, проте іноді його сім’ї приходять погрози. До слова, батька півзахисника звуть Володимир, через що йому навіть погрожують. Хавбек додав, що міняти прізвище поки що не буде, адже "зараз не час".

Віктор виступає за команду "Унія Тарнів", яка грає у третьому за силою дивізіоні країни у групі 4, на позиції атакувального півзахисника. Додамо, що 27-річний футболіст усю свою професійну кар’єру провів у Польщі. Фанати підтримали гравця після повномасштабного вторгнення рф в Україну, вивісивши на одному з матчів банер: "Не кожен Путін ворог. Вікторе, ми з тобою".

Українського футболіста Віктора Путіна підтримали у Польщі

Раніше повідомлялося, що російська футболістка засудила війну в Україні. Нагадаємо, збірна росії з футболу знайшла суперника на товариський матч.