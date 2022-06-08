У російського депутата розпочалася істерика через форму збірної України

На формі нанесені контури кордонів України

Після матчу збірної України у фіналі відбору європейської кваліфікації на ЧС-2022 проти команди Вельсу (1:0) російський депутат Борис Пайкін звернув увагу на форму "Жовто-синіх", на якій зображено контури кордонів України з Кримом та Донбасом.

Відповідний коментар російського депутата доступний на ТАСС.

Пайкін примудрився зрівняти принт на футболці збірної України із формою російського гімнаста Івана Куляка, який вийшов на нагородження із літерою Z на грудях. Росіянин вважає, що міжнародні організації мають покарати збірну України за використання контурів кордонів України на ігровій амуніції, адже Куляка покарали річним баном.

"Ми повинні у правовому полі відстоювати інтереси своїх спортсменів, в аналогічній ситуації наш гімнаст Іван Куляк був дискваліфікований на рік. Чи будуть дискваліфіковані українські футболісти за аналогічний вчинок? Якщо ні, то міжнародні спортивні організації знову покажуть свою заангажованість. Ми не прагнемо, як то кажуть., крові, наші спортивні федерації не опускаються до рахунків у релізах і коментарях. Але правову оцінку будь-якої дії слід вимагати, тільки так ми можемо захистити гідність наших спортсменів", — заявив Пайкін.

У мережі висміяли заяву Пайкіна.

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Нагадаємо, у росії заступилися за Куляка, а деякі назвали його справжнім чоловіком.