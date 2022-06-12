"Нас треба поважати": путінський хокеїст заявив, що до росіян погано ставляться у всьому світі

Ексспортсмен чомусь не говорить про війну в Україні

Радянський та російський хокеїст Павло Буре, який провів 12 років у НХЛ, на тлі усунення російських хокеїстів від міжнародних змагань заявив, що росіян треба поважати.

Про це чемпіон світу, який у Нічній хокейній лізі грав із президентом рф володимиром путіним, заявив у коментарі для видання "Чемпіонат".

Буре зазначив, що до росіян у всьому світі "не дуже добре ставляться", при цьому про першопричину цього (війна в Україні, — Ред.) ексхокеїст не говорить. Також колишній спортсмен заявив, що росія зараз робить все, щоб виправити ситуацію.

"Ситуація не дуже хороша, тому що зараз до нас скрізь не дуже добре ставляться. Але ми працюємо над цим. Росія – найбільша країна у світі, і ставитись до нас треба з повагою. Нас не треба любити. Нас треба поважати", — заявив Буре.

У мережі висміяли Буре за таку позицію.

У мережі висміяли Павла Буре, який поскаржився на погане ставлення до росіян у світі

Зазначимо, у березні минулого року Буре активно вихваляв путіна, називаючи його "президентом найсильнішої країни у світі".

"У нас такий президент, що потрібно його поради слухати, тоді не прогадаєш. Це величезна честь грати в одній трійці з президентом найбільшої та найсильнішої країни у світі", — цитує Буре "Чемпіонат".

Нагадаємо, путін створив Нічну хокейну лігу, щоб відомі хокеїсти-лизоблюди "розсували перед ним ноги". У 2022 році президент росії оголосив, що не гратиме в хокей. У мережі припустили, що диктатор "вирішив відкинути ковзани".