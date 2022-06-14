Український спортсмен отримав російський паспорт під час війни

Ватерполіст вирішив виступати у рф

У вівторок, 14 червня, на 111-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що український ватерполіст Микита Сазонов отримав російське громадянство.

Про це повідомляє "Матч ТВ". Гравець юнацької збірної України свідомо виїхав до країни-агресора.

Повідомляється, що юний спортсмен отримав російський паспорт і тепер виступатиме за клуб "Штурм-2002" із Підмосков’я (місто Чехов). Примітно, що Сазонов скористався нагодою та виїхав з України до Польщі разом із національною командою. Потім Микита самостійної вирушив до росії через Білорусь. Цікаво, що ватерполіст проїхав весь цей шлях, не знаючи, чи живі його батьки.

"Микита живе у нас в училищі олімпійського резерву, ходить на заняття. Зараз у нього вже є російський паспорт. Тренується зі старшими хлопцями та навчається. Микита раніше грав за команду Маріуполя, потім його запросили до Харківського училища олімпійського резерву. У всій цій ситуації його команда від’їжджала до Польщі, звідти частина команди до Німеччини, частина – до Італії, він своєму тренеру сказав, що хоче поїхати до Росії, сам вирішив їхати сюди, на той момент не знаючи, що з батьками, але у нього тітка двоюрідна у Москві. Сам дістався з Польщі до Білорусі, потім перетнув російський кордон. Прийшов до училища – його взяли", — розповіла директор училища олімпійського резерву №4 (Чехов) Тетяна Подорожна.

Нагадаємо, український футболіст і тренер Анатолій Тимощук все ще працює у російському "Зеніті", не помічаючи війни на батьківщині. У мережі навіть з’явилися чутки, що колишній гравець збірної України працює на спецслужби рф.