На війні з окупантами, рятуючи побратимів, героїчно загинув розвідник-шахіст

Шахіст віддав життя за Україну

У вівторок, 14 червня, на 111-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну Кривий Ріг прощається з місцевим шахістом та воїном Сергієм Неустроєвим, який загинув у бою з російськими загарбниками.

Про смерть військовослужбовця повідомив портал "Янголи спорту". Повідомляється, що 31-річний спортсмен загинув у бою 12 червня.

За інформацією джерела, 31-річний шахіст служив у розвідувальному взводі 96-го піхотного батальйону 60-ї окремої піхотної бригади. У неділю під час бою з окупантами Сергій загинув, рятуючи побратимів. У мирний час Неустроєв працював на металургійному комбінаті "АрселорМіттал Кривий Ріг". Воїн був шахістом-вихованцем криворізької ДЮСШ №3.

"Сергій героїчно загинув 12 червня, рятуючи побратимів", — повідомили на сайті "Янголи спорту".

У героя залишилися наречена, мати та сестра.

На жаль, вже чимало спортсменів віддали життя на війні із російськими окупантами. Раніше повідомлялося про загибель майстра спорту України зі стрільби з лука. Також окупанти вбили силача-артилериста, який служив у 93-й бригаді.