Сабо присоромив угорців за підтримку КДБшника путіна

Йожеф Сабо не розуміє, чому угорці поводяться так

Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо прокоментував близькість угорської влади до президента росії володимира путіна, який розв’язав повномасштабну війну в Україні.

Відповідний коментар Сабо, який є угорцем за походженням, залишив в інтерв’ю для SportArena.

82-річний Йожеф Йожефович розповів, що у 1999 році путін заходив у роздягальню збірної України після матчу з росією (1:1). Сабо зазначив, що ще тоді розумів, що президент росії є КДБшником з нечистою душею.

"Коли ми грали в Москві в 1999 році, Путін заходив у роздягальню. Він був молодий зовсім. Але я знав, що він був КДБ-шником. Тому що все перевіряли. Якщо хтось, десь написав – одразу перевіряли. У нього нічого свого немає. У нього душа нечиста", — заявив Сабо.

Крім того, екстренер збірної України наголосив, що йому зараз соромно, що він мадяр (угорець). Справа в поведінці прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та інших політиків з цієї країни.

"Орбан каже, що в Бучі було інсценування. Мені дзвонять журналісти з Будапешта. Я їм кажу, що в нього, можливо, язик дуже короткий, щоб лизати д*пу Путіна. Такого не може бути. Мені соромно, що я угорець. Не може такого бути, що сусід відмовляється від нас, щоб їм давали газ дешевше на $100. Я боюся нового жахливого сусіда. Вони обізвали нашого президента (Володимира Зеленського), як їм не соромно? А ви (угорці) подумали, що буде, якщо ми виграємо війну. І що буде з Росією? Де ви будете й у кого газ проситимете? — додав Сабо.

Раніше повідомлялося, що юні угорські вболівальники освистали англійських футболістів, які проводили акцію проти расизму.

Нагадаємо, Орбан неоднозначно "підтримав" Україну у її боротьбі з росією.