Путінський шахіст поміняв "гроші на фантики", радіючи санкціям проти росії

У мережі сміються з гросмейстера

Відомий російський шахіст Сергій Карякін, якого усунули від міжнародних змагань за підтримку президента росії володимира путіна та його "спецоперації", поміняв всі свої долари на рублі.

Про це гросмейстер написав у своєму мікроблозі у Twitter.

Карякін розповів, що збагатився за рахунок санкцій США та Євросоюзу, просто помінявши у березні долари на рублі.

"Я хотів би подякувати уряду США і країнам Євросоюзу за санкції проти Росії. Завдяки їм рубль зміцнився до максимальних значень щодо євро з 2015 року і до долара з 2018-го! Особисто я поміняв усі свої долари в березні за курсом 120 рублів за долар, зараз курс — 56,5. Я також зробив дуже хороші гроші на євро! Набагато більше, ніж я міг виграти у турнірі претендентів", — написав спортсмен.

У мережі висміяли шахіста, зазначивши, що він поміняв "гроші на фантики" і тепер радіє.

У мережі висміяли шахіста Карякіна, який заявив, що поміняв усі свої долари на рублі

Раніше в міжнародній шаховій федерації красиво заткнули рота путінському шахісту.

Нагадаємо, в росії Карякіна назвали "шаховим Іудою" через блокування популярного шахового сервісу в країні.