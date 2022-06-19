Радянський чемпіон запропонував повісити портрет путіна для мотивації спортсменів

Російські лижники усунуті від усіх міжнародних змагань через дії путіна

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов прокоментував слова тренера норвезьких лижників Ейріка Мюра Носума про те, що у норвезької команди використовують фото російського лижника Олександра Большунова для мотивації.

Відповідний коментар Тихонова доступний на metaratings.ru.

Тихонов у відповідь хоче, щоб портрет президента росії володимира путіна повісили в тренажерному залі лижників для мотивації російських спортсменів. Також колишній біатлоніст знову "уколов" США.

"Це здорово, якщо вони справді повісили портрет Олександра для мотивації. Нехай тепер спробують обіграти його! Він користується повагою у суперників. Нашій збірній у тренувальних залах треба повісити портрет Путіна. Президент не з чуток знає про спорт. Ми маємо бути панівною країною у спортивній спільноті, а не Америка", – сказав Тихонов.

У мережі висміяли слова Тихонова:

Раніше Ейрік Мюр Носсум заявив, що використовує фото Большунова, щоб мотивувати своїх спортсменів.

"Ми повісили на стіну фото Олександра Велунова. Він був найкращим лижником світу останніми роками, і він той, кого потрібно перемогти. У цьому полягає велика мотивація", — цитує Носума tv2.

Раніше Тихонов заявив, що всі ті, хто втік з росії, пошкодують про це.

Нагадаємо, Тихонов нещодавно образив норвежців.