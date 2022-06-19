У росії "депутат-клоун" заявив, що в Європі бояться грати у футбол проти росіян

Європейські команди не хочуть грати з агресором

Голова комітету держдуми росії з фізичної культури й спорту Дмитро Свищев назвав потенційних суперників збірної рф, яка була відсторонена від міжнародних змагань.

Відповідний коментар російського депутата доступний на РБ Спорт.

Свищев заявив, що європейські країни нібито бояться грати з росією, а тому він пропонує національній команді провести товариські зустрічі зі збірними із країн БРІКС та Африки.

"Є величезна кількість країн, які могли б взяти участь в іграх із нашими командами, наприклад, Південна Америка, про азіатський футбол не треба забувати. Навіть якщо Європа боїться з нами грати, то є країни БРІКС, Білорусь, африканські збірні. Величезна кількість країн зараз осторонь того, що відбувається у світі. Вони є гідними суперниками. Нам би з ними впоратися. При активній позиції РФС усі матчі стануть можливими та потрібними", — сказав Свищев.

У мережі назвали депутата клоуном через його слова.

Додамо, що в росії висміяли збірну рф з футболу, яка тільки ганьбить країну на міжнародній арені.

Нагадаємо, російський футболіст готовий стати на коліна перед президентом рф володимиром путіним, щоб той зупинив війну в Україні.