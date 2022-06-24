"Проявив стійкість і мужність": на фронті загинув регбіст-танкіст

Спортсмену було лише 22 роки

На війні із російськими окупантами загинув український регбіст Владислав Горбунов.

Про це повідомляє Федерація регбі України на своєму офіційному сайті.

Повідомляється, що спортсмен служив навідником у танковому батальйоні. Владислав загинув на Донбасі, проявивши стійкість та мужність при виконанні бойового завдання поблизу селища Золота Нива (Донецька область). Горбунов був членом збірної команди Донецької області з регбі. Героя поховали 24 червня у Мирнограді (Донецька область).

"Владислав загинув 20.06.2022, проявивши стійкість і мужність в районі населеного пункту Золота Нива Великоновосілківського району Донецької області при виконанні бойового завдання. Боляче, що така надто висока ціна Перемоги України над російськими окупантами", — зазначив у Facebook мирноградський міський голова Олександр Брикалов.

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Раніше повідомлялося, що у бою з російськими загарбниками загинув народний герой України.

Нагадаємо, у бою на Харківщині окупанти вбили спортсмена-айтішника.