"Проявив стійкість і мужність": на фронті загинув регбіст-танкіст
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Спортсмену було лише 22 роки
На війні із російськими окупантами загинув український регбіст Владислав Горбунов.
Про це повідомляє Федерація регбі України на своєму офіційному сайті.
Повідомляється, що спортсмен служив навідником у танковому батальйоні. Владислав загинув на Донбасі, проявивши стійкість та мужність при виконанні бойового завдання поблизу селища Золота Нива (Донецька область). Горбунов був членом збірної команди Донецької області з регбі. Героя поховали 24 червня у Мирнограді (Донецька область).
"Владислав загинув 20.06.2022, проявивши стійкість і мужність в районі населеного пункту Золота Нива Великоновосілківського району Донецької області при виконанні бойового завдання. Боляче, що така надто висока ціна Перемоги України над російськими окупантами", — зазначив у Facebook мирноградський міський голова Олександр Брикалов.
Раніше повідомлялося, що у бою з російськими загарбниками загинув народний герой України.
Нагадаємо, у бою на Харківщині окупанти вбили спортсмена-айтішника.