"Дав присягу не йти проти путіна": російський біатлоніст відмовився підтримати Україну
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Спортсмен, схоже, присягав на вірність не народу, а путіну
Срібний призер Олімпіади-2006 у біатлоні Павло Ростовцев відмовився брати участь в акції на підтримку України.
Про це триразовий чемпіон світу з біатлону з росії розповів у коментарі для metaratings.ru
Ростовцев заявив, що являється підполковником запасу, а тому не міг піти проти свого президента (володимира путіна). Павло додав, що він справжній офіцер і росіянин, а тому відмовився брати участь в акціях на підтримку України.
"Мені пропонували брати участь у якихось акціях на підтримку України. Потрібно було сфотографуватися з якимсь знаком, дати коментарі, але я відповів, що являюсь підполковником запасу і давав присягу росії, а тому не можу брати участь у цій акції та йти проти нашого президента. Це моя позиція офіцера та росіянина", — заявив Ростовцев.
У мережі висміяли слова Ростовцева.
Додамо після успіху на Олімпіаді у Турині Павло пішов у політику.
Раніше радянський біатлоніст-чемпіон Олександр Тихонов запропонував повісити портрет путіна для мотивації російських спортсменів. Також він образив норвежців.