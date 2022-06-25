"Дав присягу не йти проти путіна": російський біатлоніст відмовився підтримати Україну

Спортсмен, схоже, присягав на вірність не народу, а путіну

Срібний призер Олімпіади-2006 у біатлоні Павло Ростовцев відмовився брати участь в акції на підтримку України.

Про це триразовий чемпіон світу з біатлону з росії розповів у коментарі для metaratings.ru

Ростовцев заявив, що являється підполковником запасу, а тому не міг піти проти свого президента (володимира путіна). Павло додав, що він справжній офіцер і росіянин, а тому відмовився брати участь в акціях на підтримку України.

"Мені пропонували брати участь у якихось акціях на підтримку України. Потрібно було сфотографуватися з якимсь знаком, дати коментарі, але я відповів, що являюсь підполковником запасу і давав присягу росії, а тому не можу брати участь у цій акції та йти проти нашого президента. Це моя позиція офіцера та росіянина", — заявив Ростовцев.

У мережі висміяли слова Ростовцева.

Додамо після успіху на Олімпіаді у Турині Павло пішов у політику.

Раніше радянський біатлоніст-чемпіон Олександр Тихонов запропонував повісити портрет путіна для мотивації російських спортсменів. Також він образив норвежців.