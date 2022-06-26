Росіян допустили до міжнародних змагань у улюбленому виді спорту путіна

Щобільше, представники країни-агресора виграли турнір

У неділю, 26 червня, на 123-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну у світовому дзюдо привітали росіян з переможним поверненням на міжнародну арену у цьому виді спорту.

Відповідну заяву зробив генеральний директор Міжнародної федерації дзюдо (IJF) Влад Марінеску у коментарі для Матч ТВ.

Збірну росію допустили до змагань, попри протести України. Наша команда через участь росіян бойкотувала змагання. У результаті команда рф виграла медальний залік на турнірі Великого шолома в Монголії, завоювавши п’ять золотих, дві срібні та дві бронзові нагороди. Марінеску похвалив російських спортсменів, а також заявив, що чекає на росіян на ЧС-2022.

"Насамперед дзюдо – поза політикою. Результат, який показала ця команда тут, дуже сильний. Команда продемонструвала високий рівень технічної, фізичної та розумової підготовки. Здорово буде побачити російську команду на тому ж рівні (на чемпіонаті світу-2022). Також важливий позитив, сподіваємося, що дзюдо стане мостом для дружби та миру", – заявив Марінеску.

Нагадаємо, президент росії володимир путін займається дзюдо з 11 років і любить цей вид спорту.

Читайте також: Категорія Спорт Путін більше не президент, поки що тільки в дзюдо Дзюдоїсти не хочуть, щоб їхній спорт асоціювався із кривавим диктатором.

Раніше повідомлялося, що путін офіційно перестав бути почесним президентом та послом Міжнародної федерації дзюдо. Його статус призупинили через війну в Україні, яку розв’язав кремль. З цієї причини російські дзюдоїсти до недавнього часу були відсторонені від міжнародних змагань.

Нещодавно в росії заявили, що Валерій Лобановський не був видатним тренером.