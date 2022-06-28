У бою з окупантами загинув тренер колишньої першої ракетки України

Герой тренував Олександра Долгополова у дитинстві.

На повномасштабній війні з російськими загарбниками, яка триває вже 125 днів, загинув український тренер з тенісу Кирило Васильчишин.

Про це повідомляє Великий теніс України.

За інформацією джерела, тенісист і тренер Васильчишин, який свого часу тренував експершу ракетку України Олександра Долгополова, загинув у районі Бахмута. Подробиці не повідомляються.

"Дізнався про смерть Кирила. Він допомагав батькові тренувати нашу групу і мене в дитинстві. Я знаю не дуже багато тенісистів, які прямо в боях зараз. Не вірю у всілякі співпадіння, але яка ймовірність, що він загинув під Бахмутом, і саме в той час ми зі Стаховським були в тому ж місці? Невже це повага та прощання від тенісу? Він захищав Україну. Світла пам’ять", — написав Долгополов на своїй сторінці в Instagram.

На жаль, уже чимало українців та спортсменів зокрема віддали життя на війні з російськими окупантами. Раніше повідомлялося про загибель майстра спорту України зі стрільби з лука. Також окупанти вбили силача-артилериста з 93-ї бригади.