"Кар’єра в росії закінчена": футболіст збірної рф допомагав українцям і розвінчав міф путінської пропаганди

Воротар виступає у чемпіонаті Німеччини

Російський воротар німецького "Байєра" Андрій Луньов заявив, що допомагає в Німеччині українським біженцям, які виїхали в Європу після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Відповідний коментар футболіста доступний на російському сайті "Известия".

Крім того, голкіпер розвінчав міф путінської пропаганди про русофобію у Європі. Воротар зазначив, що не стикався з таким явищем у Німеччині, а також додав, що його сім'я допомагало українським біженцям із дітьми.

"Якщо судити по собі та своїй родині, то ми ніякої русофобії на собі не відчували. Від слова "зовсім". При цьому я їжджу Німеччиною на машині з російськими номерами, так що не помітити моє походження не могли.

А після всіх подій там була велика притока машин з українськими номерами. Багато стало на майданчиках українських діточок із мамами. І жодних проблем.

Ми з дружиною намагалися допомагати приїжджим. У нас у самих є дитина, і було важко дивитися, коли побачив, як живуть діти українських біженців, які приїхали до Німеччини. Не міг повз це пройти. Передавали для дітей іграшки, памперси, одяг. Не безпосередньо, а через людину з організації, яка займається допомогою та розвозить речі, що потребують. Загалом, допомагали, як могли, – сказав воротар "Байєра".

У мережі зазначили, що тепер, схоже, у росії воротаря вже не чекають.

Додамо, що найчастіше російські спортсмени вважають за краще не помічати війни в Україні та покірно мовчать про це. Російський блогер Євген Савін (КраСава) вважає, що футболісти просто бояться говорити правду.

Раніше російська футболістка, яка виступає в Іспанії, засудила путінське вторгнення в Україну.