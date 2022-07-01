"Грошей немає, але ви тримайтеся": Губернієв запропонував нагороджувати російських спортсменів шоколадними медалями

Відомий коментатор не розуміє, чому лижники мають бігати безкоштовно

В умовах міжнародного усунення російських лижників внутрішні змагання в рф для них пройдуть без призового фонду, що не сподобалося скандальному російському коментатору Дмитру Губернієву.

Відповідний пост він опублікував на своєму telegram-каналі у п’ятницю, 1 липня.

Губернієв не розуміє, чому біатлоністам та фігуристам платитимуть хороші гроші, а от лижників обділили. Він також запропонував видавати призерам російських змагань шоколадні медалі. Крім того, журналіст використав знамениту цитату експрезидента росії Дмитра Медведєва.

"Фігуристам, наскільки я знаю, на етапах Гран-прі росії платитимуть призові як на турнірах ISU, біатлоністи стараннями Нуждова гроші знайшли й дуже пристойні! І інші види спорту теж знаходять гроші!

Треба спортсменів підтримувати! Лижники ж бігатимуть за медалі! Олено Валеріївно (Вяльбе), ви знову мій кумир! Грошей немає, але ви тримаєтеся, лижники…

ФЛГР, зробіть для лижників шоколадні медалі! Олена Валеріївна хоч нагодує Большунова, Непряєву та інших! Лижний біг за їжу! Це прорив російського спорту!" – написав Губернієв.

Додамо, що раніше глава Федерації лижних гонок Росії (ФЛГР) Олена Вяльбе заявила, що на призові для лижників просто немає коштів.

Нагадаємо, на Олімпіаді в Пекіні у Губернієва сталася сутичка із представником України. До речі, російський журналіст навіть говорив про удар по Цюриху через санкції до російського футболу.