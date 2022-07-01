"Піймав би кулю за путіна": чемпіон Формули-1 очманів від слів колишнього керівника серії

Колишній начальник Формули-1 приємно відгукнувся про президента рф

Семиразовий чемпіон світу (Формула-1) Льюїс Хемілтон прокоментував позицію Берні Екклстоуна, який підтримав володимира путіна.

Слова британського гонщика доступні на planetf1.

Хемілтон розкритикував колишнього боса "Королівських перегонів" за шалену підтримку кривавого диктатора. Гонщик вважає таку позицію недоречною.

"Нам подібне більше не потрібно. Слухати людей, які підтримують таку людину (путина) — це поза моїм розумінням. Я не міг повірити в те, що почув. Такі погляди відправляють на десятиліття тому, і нам ще доведеться побачити весь тягар і біль. Не давайте слова людям, які не можуть зробити нічого позитивного", – сказав пілот "Мерседеса".

Нагадаємо, у своєму недавньому інтерв’ю Екклстоун назвав путіна "розумною людиною", а також звинуватив президента України Володимира Зеленського фактично у розв’язанні війни.

"В Україні є одна людина – наскільки я розумію, він був коміком. І, схоже, він хоче залишатися у своїй професії. Вважаю, якби він як слід подумав, то зробив б достатні зусилля, щоб поговорити з містером путіним – розумною людиною – вислухав би його і щось зробив. Інакше діяти мав би не путін, а Зеленський?.. Безумовно, якби Україна по-справжньому хотіла б цього уникнути, то уникнула б, — заявив Екклстоун на британському ТБ.

Крім того, Екклстоун додав, що піймав би кулю за путіна.

"Так, я як і раніше піймав би кулю за нього. Краще б обійтися без поранень, але я б упіймав кулю, тому що він першокласна людина і робить так, як вважає вірним", — зазначив 91-річний Берні.

Раніше повідомлялося, що в росії оперативники "полювали" на хокеїста збірної рф, який хотів втекти в НХЛ.

Нагадаємо, в рф не знайшлося грошей для лижників.