У захисника залишилося двоє дітей: тренер з карате загинув, отримавши тяжке поранення у бою

Захисник отримав несумісне з життям поранення на Донбасі

На війні із російськими загарбниками загинув сержант Малофєєв Олександр Вікторович.

Про загибель Олександра, який був тренером з карате, повідомив у своєму telegram-каналі мер міста Кам’янське (Дніпропетровська область) Андрій Білоусов.

За інформацією джерела, Малофєєв загинув 26 червня на Донеччині, отримавши поранення не сумісне з життям

Олександр Малофєєв народився у жовтні 1975 року. Закінчив Бердянський педагогічний університет у 2019 році. Працював тренером-вихователем у спортивному клубі кіокушин-кан карате-до "Бусін-кан" на базі ЗОШ №5. Майстер Кіокушин-кан карате-до, чорний пояс 1 дан. Був учасником АТО/ООС. Після початку повномасштабної війни став на захист батьківщини. У героя залишилися дружина, син, дочка, сестра.

"Від імені усієї громади, Кам’янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника, поділяючи тяжкий біль утрати", — написав Білоусов.

Захисника поховали 1 липня у Кам’янському.

Нагадаємо, під час виконання бойового завдання на фронті загинув гравець в американський футбол.

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