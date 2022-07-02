У росії жорстко образили поляків через гучну заяву міністра
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Росіянці не сподобалося, що сказав польський міністр
Заслужений тренер СРСР з фігурного катання Тетяна Тарасова висловилася щодо ініціативи міністрів спорту 33 країн посилити санкції проти рф.
Відповідний коментар росіянки доступний на Р-Спорт.
Міністр спорту та туризму Польщі Каміль Бортнічук нещодавно заявив, що міністри спорту 33 країн світу підписали документ з ініціативою про нові санкції щодо росії та Білорусі. Тарасова накинулася на Бортнічука з образами, а також назвала поляків фашистами.
"Я була в австралійському зоопарку. Там годували левів. Я бачила, як вони їх драли, розривали на частини.
Вони хочуть не лише нашої крові, а й нашого м’яса. Ця польська гнида не знає, як нас зупинити. Чим ми заважаємо йому та полякам розвиватися? Яке він має право так знущатися з людей. Нехай вони всі скажуть, що хочуть.
Ось поляки 100 років у фігурному катанні, а результатів немає. Нині взяли російську дівчинку, намагаються влаштувати. Якщо наших знімуть, то ця дівчинка буде у призах. Поляки – погані та фашисти. По-іншому із сильними боротися не можуть”, – заявила Тарасова.
Додамо, що спільний документ підписали міністри з 25 країн Євросоюзу (всіх, за винятком Болгарії та Угорщини), а також із Великої Британії, США, Нової Зеландії, Австралії, Південної Кореї, Японії, Норвегії та Канади.
Раніше повідомлялося, що дружина Пєскова Тетяна Навка знайшла слід США в "антиросійському" рішенні у фігурному катанні.
Нагадаємо, радянська чемпіонка висміяла російських футболістів на фоні міжнародного бану.