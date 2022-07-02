"путін не зробив нічого поганого": ексглава Формули-1 приголомшив новою заявою

Колишній бос "Королівських перегонів" знову нагадав світові про себе

Колишній бос Формули-1 Берні Екклстоун, який раніше казав, що піймав би за путіна кулю, пояснив свою позицію щодо ситуації в Україні.

Відповідний коментар функціонера доступний на mirror.

Екклстоун заявив, що вважає путіна хорошим хлопцем. На питання, навіщо президент росії напав на Україну, Берні дав неоднозначну відповідь.

"Наскільки я можу судити, він добрий хлопець. Він не зробив нічого, що дозволило б мені вважати інакше.

Якщо він планував таке, це огидно, і я дуже розчаруюся в ньому. Не знаю, що в нього на думці. І я буду здивований, якщо це справді так. Вважаю, він вважав, що увійде і прийме капітуляцію з білим прапором", – сказав Екклстоун у розмові з журналістом Пірсом Морганом.

Зазначимо, 91-річний Екклстоун є почесним президентом Формули-1 і вже 5 років активно не керує гоночною серією.

Раніше повідомлялося, що в росії образили поляків через можливе посилення санкцій у спорті.

Нагадаємо, у рф запропонували нагороджувати лижників шоколадними медалями.