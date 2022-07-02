"путін не зробив нічого поганого": ексглава Формули-1 приголомшив новою заявою
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Колишній бос "Королівських перегонів" знову нагадав світові про себе
Колишній бос Формули-1 Берні Екклстоун, який раніше казав, що піймав би за путіна кулю, пояснив свою позицію щодо ситуації в Україні.
Відповідний коментар функціонера доступний на mirror.
Екклстоун заявив, що вважає путіна хорошим хлопцем. На питання, навіщо президент росії напав на Україну, Берні дав неоднозначну відповідь.
"Наскільки я можу судити, він добрий хлопець. Він не зробив нічого, що дозволило б мені вважати інакше.
Якщо він планував таке, це огидно, і я дуже розчаруюся в ньому. Не знаю, що в нього на думці. І я буду здивований, якщо це справді так. Вважаю, він вважав, що увійде і прийме капітуляцію з білим прапором", – сказав Екклстоун у розмові з журналістом Пірсом Морганом.
Зазначимо, 91-річний Екклстоун є почесним президентом Формули-1 і вже 5 років активно не керує гоночною серією.
Раніше повідомлялося, що в росії образили поляків через можливе посилення санкцій у спорті.
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