"Не приєднався до всенародного зигування": у росії хокеїсту загрожує 2 роки в’язниці

Спортсмен, схоже, перейшов комусь дорогу до Росії

Російському хокеїсту Івану Федотову, для затримання якого організували "спецоперацію" в Санкт-Петербурзі, може загрожувати до 2 років позбавлення волі за ухилення від служби в армії.

Про це у суботу, 2 липня, повідомляє Р-Спорт.

Джерело, знайоме з ситуацією, розповіло, що Федотова намагаються звинуватити по статті КК рф, згідно з якою спортсмена можуть позбавити волі на строк до 2 років.

"За статтею, яка ставиться в провину хокеїсту, передбачена санкція до двох років позбавлення волі. Питанням, що стосується майбутнього Івана Федотова, займається представник ФХР.

Попри те, що Федотов виступав за ЦСКА, йому намагаються поставити статтю 328 КК росі"», – повідомили у російському виданні.

Стаття 328 КК РФ — "Ухилення від проходження військової та альтернативної цивільної служби". Позбавлення волі на строк до 2 років – максимальне передбачене законом покарання за цією статтею.

Додамо, Федотов підписав контракт із клубом НХЛ "Філадельфія", однак у ЦСКА, де раніше виступав хокеїст, вважають, що Іван "самовільно і незаконно розриває контракт" із клубом.

У мережі назвали цю ситуацію "замовленням", адже очевидно, що спортсмен "комусь перейшов дорогу". Один із користувачів вважає, що це може бути пов’язане з тим, що хокеїст "не приєднався до всенародного зигування".

Раніше повідомлялося, що збірну росії з хокею відсторонили від чемпіонату світу-2023, однак у цієї команди все ще є шанси взяти участь у турнірі.