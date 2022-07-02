"Навіть Усик прокинувся": Ломаченка захейтили в мережі після ракетного удару росії по Одещині

Боксер досі мовчить про російську агресію

У мережі обурилися реакцією боксера Василя Ломаченка на ракетний удар росії по Сергіївці (Білгород-Дністровський район, Одеська область), який забрав життя 20 людей.

Дворазовий олімпійський чемпіон опублікував у Instagram ролик про жертв удару, не згадавши, хто є винуватцем цієї трагедії, і нарвався на критику.

На кадрах видно наслідки удару рф по Сергіївці, де був атакований 9-поверховий будинок, а також база відпочинку. Росія вбила 16 людей у дев’ятиповерхівці, а також чотирьох у триповерховій будівлі бази відпочинку.

Спортсмен, який родом із Білгород-Дністровського, коротко підписав пост: "1.07.2022".

У мережі обурилися позицією Василя, котрий досі не засудив російське вторгнення в Україну. Під постом чимало коментарів щодо неоднозначної позиції боксера. Один із користувачів зазначив, що Олександр Усик рішуче виступив проти війни після 24 лютого 2022 року, а Ломаченко все ще мовчить.

У мережі розкритикували Ломаченка за неоднозначну позицію про війну в Україні

До речі, окупанти навіть базувалися в будинку Усика під Києвом.

Нагадаємо, Ломаченко через війну відмовився від "бою мрії" за титул абсолютного чемпіона світу і вступив до лав тероборони.