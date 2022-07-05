"Отримали порцію ватної програми?": Екстренер Кличка пригрозив викриттям Ломаченка (відео)
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Боксер досі мовчить про російське вторгнення
Колишній тренер Володимира Кличка Сергій Городнічов прокоментував неоднозначну позицію боксера Василя Ломаченка щодо ударів росії по житлових об’єктах у Сергіївці (Одеська область).
Відповідне відеозвернення Сергій опублікував на своїй сторінці в TikTok.
Городнічов заявив, що незабаром "все розкриється" щодо позиції дворазового олімпійського чемпіона з росії.
"Ну що, фанатики Василя Ломаченка, отримали порцію ватної програми бл**ь від Васі? Ну я вам що казав – що це чортило. Ви мені не вірите, ви мене ображали, принижували. Ну нічого, настане час, взагалі бл**ь офігеєте. Скоро все розкриється. Давайте, чекайте", – сказав Городнічов.
Увага, на відео є ненормативна лексика.
Нагадаємо, після ракетного удару росії по Сергіївці, де в багатоповерхівці та на базі відпочинку загинули 20 людей, Ломаченко опублікував відео про трагедію. У мережі розкритикували боксера, який так і не назвав винних у цій трагедії й не засудив рф за повномасштабне вторгнення в Україну.
Додамо, після початку повномасштабної війни Ломаченко вступив до лав тероборони. Крім того, боксер відмовився від бою мрії за титул абсолютного чемпіона світу.