"Отримали порцію ватної програми?": Екстренер Кличка пригрозив викриттям Ломаченка (відео)

Боксер досі мовчить про російське вторгнення

Колишній тренер Володимира Кличка Сергій Городнічов прокоментував неоднозначну позицію боксера Василя Ломаченка щодо ударів росії по житлових об’єктах у Сергіївці (Одеська область).

Відповідне відеозвернення Сергій опублікував на своїй сторінці в TikTok.

Городнічов заявив, що незабаром "все розкриється" щодо позиції дворазового олімпійського чемпіона з росії.

"Ну що, фанатики Василя Ломаченка, отримали порцію ватної програми бл**ь від Васі? Ну я вам що казав – що це чортило. Ви мені не вірите, ви мене ображали, принижували. Ну нічого, настане час, взагалі бл**ь офігеєте. Скоро все розкриється. Давайте, чекайте", – сказав Городнічов.

Увага, на відео є ненормативна лексика.

Читайте також: Категорія Спорт Український спортсмен похвалився дружбою з боксером-путіністом Редкач проживає в Каліфорнії та дружить із російськими боксерами

Нагадаємо, після ракетного удару росії по Сергіївці, де в багатоповерхівці та на базі відпочинку загинули 20 людей, Ломаченко опублікував відео про трагедію. У мережі розкритикували боксера, який так і не назвав винних у цій трагедії й не засудив рф за повномасштабне вторгнення в Україну.

Додамо, після початку повномасштабної війни Ломаченко вступив до лав тероборони. Крім того, боксер відмовився від бою мрії за титул абсолютного чемпіона світу.