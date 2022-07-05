"Почуття батьківщини втрачено": у росії хочуть відвернути молодь від айфонів

У росії спалахнув скандал через затримання хокеїста

У рф після затримання воротаря збірної росії Івана Федотова закликають ухвалити закон, що регулює від’їзд молодих хокеїстів до НХЛ.

Про це заявив колишній генеральний менеджер збірної рф Андрій Сафронов у коментарі для gazeta.ru.

Сафронов переконаний, що росія – закрита країна, яка має жити за власними правилами. За його словами, почуття батьківщини було втрачено, а тому треба його повернути, щоб молоді хокеїсти перестали їхати в НХЛ. Щоб спортсмени "не тікали", потрібно прийняти закон, вважає Андрій.

"Треба мати закон, за яким хокеїсти мають право виїжджати за кордон. Знаєте, за радянських часів була сильна фраза, коли людина приймала присягу в армії: це священний обов’язок кожного громадянина Радянського Союзу. А чому це не священний обов’язок кожного громадянина російської федерації? Я не бачу тут різниці... Ми сьогодні закриті від усього світу, ми зобов’язані жити за своїми правилами... У чужий город ми не ліземо, але чому лізуть у наш?

У гравця вкладають гроші, а він бере і їде – і я не говорю конкретно про Федотова. Якщо зараз 16-річні, 17-річні хлопці поїдуть за кордон, то це абсолютно неправильно. Вони повинні розуміти, що їх виховала країна – у нас почуття Батьківщини втрачено, і його треба повернути. У молодих, крім айфонів та айпадів, нічого і немає", – вважає Сафронов.

Нагадаємо, Федотов підписав контракт із клубом НХЛ "Філадельфія", однак у ЦСКА, де раніше виступав хокеїст, вважають, що Іван "самовільно і незаконно розриває контракт" із клубом. У Санкт-Петербурзі організували "спецоперацію", щоб упіймати спортсмена, якого звинуватили в ухиленні від армії. Потім 25-річного хокеїста доставили до Сєвєродвінська, схоже, для служби в армії росії.

Раніше повідомлялося, що збірну рф з хокеї відсторонили від ЧС-2023.