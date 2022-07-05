"Шлях холуя і шлях совісті": російські топ-шахісти посварилися через війну проти України

Гросмейстери по-різному дивляться на ситуацію в Україні

Російський гросмейстер Сергій Карякін, якого усунули від міжнародних змагань через активну підтримку путіна, не спілкується з переможцем турніру претендентів Яном Непомнящим після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Про це розповів Карякін у коментарі для "СЕ".

Причиною конфлікту стало те, що Карякін підтримує "спецоперацію", а от Непомнящий відкрито виступив проти війни.

"Чи шкодую я про політичні висловлювання, через які мене дискваліфікували? Ні! Сто відсотків! І думку свою не зміню. Якби можна було повернути все назад – зробив би те саме.

Ось Непомнящий відразу виступив проти "спецоперації", підписав листа, завдяки чому тепер спокійно бере участь у міжнародних турнірах під прапором ФІДЕ. У тому числі в серії Grand Chess Tour, якою займається Гаррі Каспаров. Там російським шахістам виставили чітку умову – грати можуть лише ті, хто засуджує "спецоперацію".

Ян вибрав свій шлях. Він відрізняється від мого. З 24 лютого ми не спілкуємося", — заявив Карякін.

У мережі зазначили, що у двох російських шахістів справді різні шляхи: один вибрав шлях холуя, а другий — шлях совісті.

У мережі порівняли політичні погляди Карякіна та Непомнящого

Раніше повідомлялося, що росіяни прозвали Карякіна "шаховим Іудою" після блокування популярного сервісу в рф. Крім того, росіянин безглуздо намагався виправдати гімнаста Івана Куляка, який вийшов на церемонію нагородження з літерою Z.