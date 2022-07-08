У росії дивуються: чому ФІФА допустила "конфліктну" Україну до матчів, а росіян — ні

Про напад на сусідню країну в рф чомусь замовчують

У п’ятницю, 8 липня, на 135-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в росії оцінили перспективи повернення збірної з футболу до ігор на міжнародній арені.

Відповідний коментар "Матч ТВ" залишив спортивний юрист Михайло Прокопець. Він припустив, що рф можуть допустити до змагань під нейтральним статусом.

Юрист зазначив, що захист представників росії базується на тому, що УЄФА та ФІФА усунули російські клуби та збірні, посилаючись на "форс-мажор". Росія, у свою чергу, хоче довести, що не було ніякого "форс-мажору".

"Не можна сказати: "Форс-мажор, всі вільні!" Необхідно обґрунтувати непередбачуваність, а також повну нездатність організатора або учасника виконати свої зобов’язання. Образно кажучи, у ФІФА та УЄФА не повинно бути жодного шансу допустити росію до змагань", — відзначив Прокопець.

Михайло також додав, що Білорусь та Україна допущені до змагань на нейтральних стадіонах. Крім того, він підкреслив, що Україна "є країною, що конфліктує", але до неї чомусь ставляться зовсім не так, як до росії.

"Білорусь же допущена до матчів на нейтральних полях. Україна теж. Чому не можна допустити росію? Дві конфліктуючі країни: якщо одній дозволено грати у футбол, іншій ні, значить, можливість допустити обох все ж таки існувала, але не була прийнята до уваги.

Навколо цього і будується дискусія у суді. Вони кажуть, умовно: "Ми повинні захищати свої змагання. Якщо з вами відмовиться грати одна збірна, це 0:3. Якщо 10 збірних – не відбудеться чемпіонат світу. А це курка, яка несе золоті яйця, наш основний продукт. Простіше усунути вас, ніж інших, списавши це на форс-мажор", — додав юрист.

Михайло зазначив, що в кращому разі, якщо РФС (Російський футбольний союз) виграє справу у CAS (Спортивний арбітражний суд у Лозанні), то збірна та клуби рф виступатимуть під нейтральним прапором. Додамо, що 11 липня пройде засідання щодо російських клубів, відсторонених від єврокубків.

У мережі зазначили, що юрист забув сказати найголовніше, що росія віроломно напала на Україну.

У росії розкритикували юриста, який порівняв становище України та рф

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Нагадаємо, УЄФА та ФІФА ухвалили рішення усунути російські клуби та збірні від участі у міжнародних турнірах. У росії деякі навіть зраділи такому рішенню, адже раніше "футболісти тільки ганьбили країну".