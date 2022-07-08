Черговий український спортсмен віддав життя за батьківщину

У п’ятницю, 8 липня, на 135-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що на фронті загинув український борець Ігор Пастух.

Сумну новину повідомив у п’ятницю народний депутат України, олімпійський чемпіон Токіо Жан Беленюк. Борець-нардеп опублікував пост на своїй сторінці у Facebook, зазначивши, що війна забирає найкращих.

Беленюк розповів, що був знайомий з Ігорем особисто, вони провели чимало змагань разом, адже є однолітками. Пастух був майстром спорту у греко-римській боротьбі. Загинув боєць під Донецьком. Крім того, Жан звинуватив президента росії володимира путіна у вбивстві українців, назвавши того "бункерною тварюкою".

"В боях під Донецьком загинув наш товариш, борець з Миколаїва, майстер спорту Игорь Пастух. Особисто знайомий був з Ігорем! Ми однолітки, та багато спільних змагань провели разом у свій час… Розпач, сум, та розуміння, що ця бункерна тварюка забирає найкращих.. Покійся з миром, Герою", — написав 31-річний Жан.

Жан Беленюк висловився про загибель на війні українського борця

На жаль, чимало українців, зокрема спортсменів, віддали життя на війні з окупантами.

Раніше повідомлялося, що на війні із загарбниками було вбито українського футболіста, вихованця "Карпат". Нагадаємо, ще один гравець у футбол віддав життя, захищаючи кордон від ворожої ДРГ.