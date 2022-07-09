"Є вовки, а є м’ясо": російський тренер випадково пояснив провал армії росії в Україні

Російська армія — це вовча зграя, вважає Трефілов

Відомий російський гандбольний тренер Євген Трефілов висловився про ситуацію з хокеїстом національної команди Іваном Федотовим, якого примусово відправили служити в армію.

Трефілов зазначив, що не варто боятися армії, і талановита людина має вижити там. Відповідне інтерв’ю Євгена доступне на прокремлівському сайті Р-Спорт.

"Я сам відслужив два роки. Курс молодого бійця пройшов сміливо. І курс дідівщини, до речі, проходив. Мужик повинен бути мужиком, якщо кинули його у вовчу зграю, він повинен вижити й стати вовком. Не став – станеш закускою на обід. Бажаю йому здоров’я, включити голову. Якщо він талановитий хлопчик, то не пропаде", – сказав колишній тренер збірної росії з гандболу.

У мережі зазначили, що армія рф, за словами Трефілова, це вовча зграя, а не професійна військова організація. У мережі вважають, що саме це показали провали російських військових в Україні, де повномасштабна стадія війни триває вже 136 днів. Крім того, користувачі висміяли пацанську філософію Євгена.

У мережі висміяли слова Трефілова, який випадково проговорився про непрофесіоналізм російської армії

Нагадаємо, 1 липня воротаря збірної рф Івана Федотова затримали в Санкт-Петербурзі за підозрою в ухиленні від служби в армії. Хокеїст попросив медичну допомогу у збірному пункті військкомату та був доставлений до військово-морського госпіталю. Примітно, що в травні він підписав з "Філадельфією", однак у результаті був призваний до армії та відправлений у Сєвєродвінськ.

Раніше повідомлялося, що президента росії володимира путіна висміяли в мережі через безглузду заяву про хокей.