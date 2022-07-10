Росіяни вбили чемпіонку України під час тренування

Спортсменці було лише 20 років

У Кривому Розі (Дніпропетровська область) після ракетного обстрілу рф загинула 20-річна українка Дар’я Курдель, яка була багаторазовою переможницею міжнародних змагань зі спортивних танців, а також чемпіонкою України у цьому виді спорту.

Дівчину разом із її батьком доправили до лікарні, проте врятувати її не зуміли. Про це повідомляє tribuna.

Вранці 9 липня російські війська обстріляли мікрорайон Інгулець у Кривому Розі. 41-річна жінка загинула на місці, батька та доньку Курдель госпіталізували до лікарні. У момент влучення ракети дівчина тренувалася з батьком на спортивному майданчику.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко на своєму telegram-каналі так прокоментував російський терор.

"У лікарні померла 20-річна дівчина, поранена вранці через ворожий обстріл Кривого Рогу. Медики кілька годин боролися за її життя. На жаль, поранення були важкими… Цей дикунський обстріл мирного міста забрав життя двох людей. За уточненими даними, троє поранених "Двом лікарі надали допомогу, і вони зараз вдома. 43-річний чоловік у лікарні. Це батько загиблої дівчини. Як йому сказати, що його дитини більше немає. Горіть у пеклі, російські вбивці!", — написав Резніченко.

Разом із матір’ю Дар’я вела студію танців на пілоні в Інгульці. Свого часу вона виграла чемпіонат України у цьому виді спорту. Навчалася у Криворізькому юридичному професійному коледжі.

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