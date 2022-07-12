Радянський чемпіон заявив, що Захід сам приповзе до росії на колінах

У рф вважають, що Європа взимку сама попросить росію повернутися у міжнародний спорт.

Російських спортсменів повернуть на міжнародні змагання, щойно Європа почне замерзати.

Такою думкою поділився дворазовий олімпійський чемпіон із біатлону Дмитро Васильєв, передає Матч ТВ. Він вважає, що цілком можливо, що спортсмени з росії виступлять на найближчій Олімпіаді в Парижі.

"Наші шанси малі? Цілком ймовірно. Однак ймовірно й інше: коли вся Європа почне замерзати, і громадян європейських держав вже не влаштовуватиме вся ця ситуація, вони просто змусять свої уряди домовлятися з росією.

Так що ця ситуація теж цілком життєздатна, сценарій є абсолютно реалістичним. І в цьому випадку вони самі попросять нас брати участь в Олімпіадах та чемпіонатах світу. Аби більше не замерзати, і щоб населення цих країн не збунтувалося проти своїх "правителів", — сказав Васильєв.

Довідка: Васильєв перемагав в естафетах на Олімпійських іграх у Сараєво та Калгарі (1984 та 1988 роки відповідно).

Раніше повідомлялося, що відомий радянський біатлоніст Олександр Тихонов раптово закликав їхати з росії на тлі скандалу з хокеїстом збірної рф Іваном Федотовим. До речі, нещодавно Олександр жорстко образив норвежців.