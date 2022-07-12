"Що вони від нас хочуть?": у росії вимагають справедливості через можливе усунення від Олімпіади-2024
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У рф заговорили про жорстокість та несправедливість
росію, яку прибрали з міжнародного спорту через повномасштабне вторгнення в Україну, що триває вже 139 днів, можуть не допустити до Олімпіади-2024, що дуже не сподобалося деяким росіянам.
Заслужений тренер СРСР з фігурного катання Тетяна Тарасова в коментарі ТАСС заявила, що таким чином Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не карає рф, а карає молодих талановитих спортсменів. Тарасова вважає подібне рішення жорстоким та несправедливим.
"Думаю, що і з зимовими Іграми буде те саме. Невже (Міжнародний) олімпійський комітет і далі так поводитиметься? Десять разів не карають, у нас і так вже немає жодних змагань. Що вони від нас хочуть?"
Чого вони хочуть від молодого покоління, котре бігає, стрибає, готується, витрачає своє здоров’я? Вони не країну хочуть покарати, а конкретних обдарованих людей, котрі присвятили цьому все своє життя. Це дуже жорстоко та несправедливо”, – сказала Тарасова.
Нагадаємо, у вівторок почесний член МОК Крейг Ріді заявив, що участь російських спортсменів в Олімпіаді-2024 у Парижі малоймовірна.
"Малоймовірно, що хтось із росіян кваліфікується на Ігри у всіх видах спорту, крім трьох (дзюдо, велоспорт та теніс – Ред.), де вони зараз можуть виступати", — цитує Ріді theguardian.
Раніше Тарасова образила американців через рішення плавця із США продати свою олімпійську медаль. До цього вона накинулася на поляків.