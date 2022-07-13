Леоненко оскандалився заявою про Крим (відео)

Відомий футбольний експерт поміркував про окупований росією півострів

Колишній футболіст київського "Динамо" Віктор Леоненко визнав, що Крим є українським, проте заявив, що готовий туди поїхати навіть під час російської окупації.

Про це Леоненко зізнався в ефірі YouTube-каналу Sport Arena. Крім того, скандальний експерт додав, що йому не подобається відповідати на запитання: "Чий Крим?".

"Мені подобається говорити "в Україні". В Україні чи "на" Україні – яка різниця? Тільки для політиків. Я у себе "на" Україні.

Найголовніше – це те, що тут (показує на голову та серце – Ред.). А ось ця х**нь, коли чіпляються за слова чи питають, чий Крим, – це не до мене. Я не знаю, що зі мною можуть зробити в Криму, але якщо ти мені таке запитання ставиш, то поїхали в Крим (журналіст відповів, що відвідає півострів після деокупації – Ред.).

Я й не в український поїду. Просто хочу ось цим незрозумілим патріотикам, які люблять ставити питання про Крим... Звичайно, він наш, український", – сказав Леоненко.

Раніше повідомлялося, що у росії хочуть змінити правила футболу для внутрішнього турніру.

Нагадаємо, гравець російського клубу випадково назвав росію "дупою".