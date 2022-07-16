"Вдягніть йому намордник": російський депутат накинувся на європейців і був піднятий на сміх

Росіянин вважає, що європейці навіть почнуть піддаватися українцям у футбольних турнірах

У росії настільки були незадоволені відхиленням апеляцій російських футбольних клубів і збірних у CAS (Спортивний арбітражний суд у Лозанні), що жорстко образили європейців.

З відповідною заявою виступив скандальний депутат держдуми рф Віталій Мілонов, передає metaratings.ru. Чиновник назвав жителів Європи ненормальними.

Крім того, Мілонов припустив, що європейські команди піддаватимуться українцям на полі, щоб "українці відчули себе людьми".

"Європейці стали боротися з нами не на футбольному полі, а через папірці. Треба побажати нашим хлопцям міцносты, а нашій спортивній владі, можливо, замислитися про те, щоб більше проводити міжнародні змагання за участю інших команд, які готові до нас приїжджати, щоб наші спортсмени не втрачали навички, думаю, досить багато команд зможуть до нас приїжджати, ми могли б запросити команди з Близького Сходу, Південної Америки, Латинської Америки.

Щодо відсутності єврокубків, то тут треба дивитися, що з ними буде років через п’ять. Ще незрозуміло, що змусить європейців зробити їхнє законодавство. На колінах вони вже повзали, геям дупи цілували, можна тільки уявити, який жах чекає на футболістів за кілька років.

Можливо, незабаром рішенням Єврокомісії якийсь клуб Європи змусять піддатися у матчі українському клубу для того, щоб вони могли відчути себе людьми. Залишимо їх у своїй тусовці. Чесно кажучи, поки що європейці самі себе викреслили зі списку нормальних", – заявив Мілонов.

У мережі лише посміялися із слів депутата. Один із користувачів запропонував одягнути Мілонову намордник через його безглузді промови.

Нагадаємо, в росії через усунення російських клубів та збірних задумалися про створення "російської ФІФА". Раніше там заговорили про проведення Спартакіади, яка має замінити Олімпійські ігри у рф.