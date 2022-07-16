"Не українець, але стільки дав грошей": чеський футболіст щомісяця віддавав частину зарплати на допомогу Україні

Воротар активно допомагав Україні ще з 2014 року

Чеський футболіст Ян Лаштувка після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну допомагає українським біженцям у Чехії.

Про це в інтерв’ю tribuna розповів колишній партнер Яна по "Дніпру" Роман Зозуля. Українець вважає, що Лаштувці треба дати медаль від України за ту допомогу, яку він надав нашій країні.

Зозуля зазначив, що у 2014-15 роках чеський воротар дуже сильно допомагав Україні та часто відвідував українських військових у шпиталях. За словами Романа, чех щомісяця віддавав частину своєї зарплати на допомогу Україні. Якоїсь миті Зозулі навіть стало соромно брати гроші у чеха. Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Ян набрав колишнього одноклубника і запропонував свою допомогу для біженців.

"Лаштувка у 2014-15 роках таке творив, що на голову не налазить. Якби міг, я б йому від України якусь медаль привласнив. Він не українець, але стільки дав грошей і стільки до шпиталю їздив зі мною. Я не пам’ятаю, щоб багато українських футболістів їздили в шпиталь, як він.

Ян щомісяця приносив якийсь відсоток своєї зарплати. Я вже не брав, бо почував себе якимось негідником. І після 24 лютого він одним із перших набрав і сказав: "Я буду в Чехії допомагати біженцям, адже розумію, що це буде. Тому якщо що, готовий прийняти". Якщо комусь потрібна допомога у Чехії, я дам номер Лаштувки", — розповів Зозуля.

Нагадаємо, Лаштувка був гравцем "Шахтаря" з 2004 по 2009 рік, а потім став захищати кольори "Дніпра", де виступав до 2016 року. Наразі 40-річний голкіпер грає за "Банік Острава" у вищому дивізіоні чеської першості. 32-річний Зозуля зараз виступає за іспанську "Фуенлабраду" у третьому за силою дивізіоні країни.

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