Пішов у ЗСУ добровольцем: на фронті загинув чемпіон України

Тренер пішов на фронт, не чекаючи повістки

У боях із окупантами загинув чемпіон України з водного поло у складі "Динамо" (Київ) Віталій Лісун.

Про загибель спортсмена, який після закінчення професійної кар’єри працював тренером, повідомила Федерація водного поло України (ФВПУ) у Facebook. Загинув Лісун у Сумській області.

Повідомляється, що після початку повномасштабного вторгнення Віталій вирішив захищати батьківщину. Не чекаючи повістки, він добровільно пішов у військкомат і вступив до лав Збройних Сил України. Проходив військові навчання спочатку за кордоном, а потім вирушив на передову, де виконував бойові завдання.

Лісун був державним тренером України, суддею національної категорії з водного поло. Упродовж багатьох років він працював секретарем федерації водного поло України, а у складі ВК "Динамо" Київ був чемпіоном України.

"Це неймовірна катастрофічна втрата для ватерпольної сім’ї України. Загинула людина, яка завжди була віддана своїй справі, всім серцем любила і вболівала за розвиток водного поло України. Я завжди розумів, що можу покластися на нього, це справжній професіонал у своїй роботі, людина слова і честі. Для всіх нас Віталій Лісун – приклад того, як любити свою Батьківщину та віддати за неї найдорожче – життя”, – заявив президент ФВПУ Олександр Свіщов.

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