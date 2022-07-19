"Шахтар" зіграв у Маріуполі з російськими волонтерами: пропаганда рф пробила чергове дно (фото)

Російська пропаганда працює навіть у спортивних ЗМІ

У вівторок, 19 липня, на 146-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну, на одному з російських спортвидань з’явилася публікація з заголовком: "Донецький "Шахтар" на турнірі в Маріуполі зіграв у футбол з російськими волонтерами". Користувачі відразу розкритикували сайт за брехню.

Річ у тому, що видання "Чемпіонат" додало до публікації фотографію справжнього донецького "Шахтаря", футболісти та функціонери якого повністю підтримують Україну та не брали участі у матчі з росіянами.

У росії з посиланням на "міністерство" так званої "ДНР" повідомили, що макіївський "Бажанівець", донецький "Шахтар" та дві команди волонтерів з "Молодої Гвардії" та "Волонтерської роти" зіграли у футбол у Маріуполі.

Пропагандисти на фото поставили футболістів українського клубу.

Видання Чемпіонат опублікувало фото Шахтаря в новині про турнір донецьких бойовиків

У мережі висміяли сайт за відверту брехню. Один із користувачів зазначив, що дно російської пропаганди в чергове пробите, а інший, що сайт опублікував новину з паралельного всесвіту.

У мережі висміяли сайт Чемпіонат за відверту брехню про донецький Шахтар

Раніше у мережі з’явилася нова форма донецького "Шахтаря". Користувачі побачили на ній георгіївську стрічку.

Нагадаємо, колишніх футболістів "Шахтаря" прямо з вулиці загребли на фронт бойовики "ДНР".