"Шахтар" зіграв у Маріуполі з російськими волонтерами: пропаганда рф пробила чергове дно (фото)
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Російська пропаганда працює навіть у спортивних ЗМІ
У вівторок, 19 липня, на 146-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну, на одному з російських спортвидань з’явилася публікація з заголовком: "Донецький "Шахтар" на турнірі в Маріуполі зіграв у футбол з російськими волонтерами". Користувачі відразу розкритикували сайт за брехню.
Річ у тому, що видання "Чемпіонат" додало до публікації фотографію справжнього донецького "Шахтаря", футболісти та функціонери якого повністю підтримують Україну та не брали участі у матчі з росіянами.
У росії з посиланням на "міністерство" так званої "ДНР" повідомили, що макіївський "Бажанівець", донецький "Шахтар" та дві команди волонтерів з "Молодої Гвардії" та "Волонтерської роти" зіграли у футбол у Маріуполі.
Пропагандисти на фото поставили футболістів українського клубу.
У мережі висміяли сайт за відверту брехню. Один із користувачів зазначив, що дно російської пропаганди в чергове пробите, а інший, що сайт опублікував новину з паралельного всесвіту.
Раніше у мережі з’явилася нова форма донецького "Шахтаря". Користувачі побачили на ній георгіївську стрічку.
Нагадаємо, колишніх футболістів "Шахтаря" прямо з вулиці загребли на фронт бойовики "ДНР".